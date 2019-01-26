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Общество
26.01.2019 18:29
Печать

«Не довелось пожить в человеческих условиях». В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая более двух лет ждала очереди, чтобы получить квартиру

В Краснодарском крае 26 января умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая больше двух лет ждала очереди, чтобы получить квартиру. Об этом сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на внучку пенсионерки, Эмму Саакян. 

Пенсионерке стало плохо вечером 25 января. Накануне, после публикаций о ее ситуации, она дала несколько интервью. «Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников. Ей так и не довелось пожить в человеческих условиях», — цитирует издание Эмму Саакян.

Вержик Хачарян жила у внучки в одной комнате с правнучкой. Туалет и душ в этом доме расположены на улице. В 2016 году она встала в очередь на квартиру как член семьи погибшего участника Великой Отечественной войны. Местные власти заявили, что квартиру она получит, когда будут выделены деньги из федерального бюджета. 

25 января СК заявил о начале проверки возможного нарушения жилищных прав Вержик Хачарян.

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