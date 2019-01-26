«Рандеву» в Лысых Горах чуть не взлетело на воздух. В кафе под Саратовом взорвался газ

В кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом, по предварительным данным, взорвался газовый котел. Об этом со ссылкой на региональное МЧС 26 января сообщает РБК.

По данным спасателей, погибших в результате инцидента нет. Взорвался, по их сведениями, баллон с газом в подсобном помещении.

«Когда пожарные прибыли, не было явно пострадавших или погибших, но сейчас за медицинской помощью люди обращаются, не могу точно сказать по количеству. Пожар локализован», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Источник «Интерфакса» сообщил, что пострадали 35 человек. Пятый канал уточняет, что четверо человек находятся в критическом состоянии. Источник ТАСС рассказал, что взрыв произошел во время празднования дня рождения одного из посетителей. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.