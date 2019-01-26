Совбез ООН принял предложение США обсудить ситуацию в Венесуэле. Россия выступала против

Совет Безопасности ООН проголосовал за предложение США обсудить ситуацию в Венесуэле, несмотря на то, что Россия выступала против. Об этом сообщает 26 января Reuters.

За повестку США проголосовали девять членов Совбеза, четверо (в том числе Китай и Россия) были против, двое воздержались. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании СБ ООН, назвал такое предложение вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. «Венесуэла не представляет угрозу миру и безопасности. Если что и представляет угрозу миру и безопасности, то это агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента», – цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, Великобритания, Германия, Франция и Испания уже заявили, что готовы признать президентом страны Гуаидо, если Мадуро не объявит внеочередные выборы в течение восьми дней.