Совбез ООН принял предложение США обсудить ситуацию в Венесуэле. Россия выступала против
Совет Безопасности ООН проголосовал за предложение США обсудить ситуацию в Венесуэле, несмотря на то, что Россия выступала против. Об этом сообщает 26 января Reuters.
За повестку США проголосовали девять членов Совбеза, четверо (в том числе Китай и Россия) были против, двое воздержались. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании СБ ООН, назвал такое предложение вмешательством во внутренние дела Венесуэлы. «Венесуэла не представляет угрозу миру и безопасности. Если что и представляет угрозу миру и безопасности, то это агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента», – цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, Великобритания, Германия, Франция и Испания уже заявили, что готовы признать президентом страны Гуаидо, если Мадуро не объявит внеочередные выборы в течение восьми дней.
Справка:
В среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Тем не менее, Николас Мадуро отказывается уходить от власти и признавать Гуаидо. Мадуро поддержали Россия, Куба, Белоруссия и еще несколько стран.
По данным The Wall Street Journal, «секретный план» по перехвату власти Хуаном Гуаидо запустили после того, как вице-президент США Майк Пенс гарантировал ему признание и поддержку Дональда Трампа.