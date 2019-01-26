Последствия гололеда в Петербурге. На Киевском столкнулись более 20 машин, на КАД прилегла фура

Сводки со скользких дорог Петербурга продолжают пополнять водители в социальных сетях 26 января. Северная столица стремится повторить подмосковный опыт, где из-за массового ДТП на трассе «Крым» автолюбители готовятся встречать завтрашний рассвет.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в Петербурге, на Киевском шоссе, образовался затор длиной больше двух километров. По словам очевидцев, массовая авария задела более 20 машин.

«Дальше по пути было еще страшнее. Более 10 машин авария... 2 девочки не пострадали, а вот водителям немного досталось», — написала горожанка Ольга.

На севере Петербурга перевернувшаяся фура мешает движению транспорта по внешнему кольцу КАД. Из-за ДТП пробка растянулась от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Затор собрался на въезде в город по проспекту Энгельса в сторону проспекта Просвещения.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти не смогли уточнить информацию о количестве ДТП за сегодня, также в ведомство не поступала информация о пострадавших в массовых авариях.

Сегодня в Петербурге зафиксировали 6-балльные пробки. Водители считают причиной ДТП скользкие дороги.