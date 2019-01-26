«Адекватность должна быть во всём». Алтайская чиновница назвала желание учителей получать больше 9 тысяч рублей завышенными требованиями

Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые не хотят работать за зарплату в девять тысяч рублей. Такое мнение она высказала в интервью порталу Amic.

Журналист спросил у чиновницы, как мотивировать молодежь не уезжать из региона на поиски лучших условий труда, и привел в пример низкие зарплаты учителей.

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — заявила Екатерина Четошникова.

Позднее чиновница пояснила, что ее мнение сформировано исключительно на личном опыте. «Так сложилось, что быстро и само все у меня не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», – заявила она РИА Новости.

Слова Четошниковой стали не первым высказыванием чиновника на социальную тему, которое вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Так, осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты.

24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца только для женщин не старше 29 лет.