К культовому петербургскому рок-магазину пришли Росгвардия и Следственный комитет. Интересовались «нелегальными соседями»

Под боком у культового магазина Castle Rock в Петербурге пригрелась нелегальная игорная контора. К 47-му дому на Лиговском проспекте начали совершать паломничество не только любители музыки потяжелее, но и искатели денежной удачи. По известному адресу направились и правоохранители.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 26 января, накануне подпольное казино якобы штурмовали должники.

«Пока должники ломали двери, хозяин заведения выпрыгнул из окна», — написали горожане.

По данным нашего издания, нападения на казино не было. Да и выпрыгнуть из окна директор не смог бы, только выйти. Помещение располагается на первом этаже. В злачное место нагрянули сотрудники Следственного комитета в сопровождении Росгвардии. Зашли они с тылу — через окно. После того, как вышли из двери, нелегальное заведение перестало существовать.