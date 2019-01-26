Петербургский фигурист Коляда скатился с первого на пятое место на чемпионате Европы, трижды упав и повредив руку

Настоящим провалом для фигуриста из Петербурга Михаила Коляды завершился чемпионат Европы в Минске в субботу, 26 января. Он лидировал после короткой программы, но масса ошибок в произвольной сбросили его не только с первого места, но вообще с призового пьедестала.

23-летний спортсмен трижды упал и допустил сразу несколько других грубых ошибок. Во время одного из падений Коляда получил травму руки. В итоге он набрал 240,87 балла и занял лишь пятое место. Золото выиграл испанец Хавьер Фернандес (271,59), серебро – москвич Александр Самарин (269,84), бронзу – Маттео Риццо из Италии (247,08 балла).

Ранее золото в женском одиночном катании выиграла петербурженка Софья Самодурова, обошедшая даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову.