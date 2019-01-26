«Обнять СКК» не удалось. На флешмоб против сноса арены собрались около пятидесяти человек

В Петербурге 26 января прошел флешмоб против сноса СКК. Об этом сообщают сами активисты в соцсетях.

Организаторы изначально надеялись, что соберется достаточно народу, чтобы, взявшись за руки, «обнять весь СКК». Однако в итоге протестовать пришли всего около 50 человек (сами организаторы насчитали 70). Задержаний в ходе акции не было, полицейские вели себя корректно. Видео акции выложили в соцсети.

Напомним, как говорил ранее заместитель председателя совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев, строительство новой ледовой арены для петербургских «армейцев» на месте СКК начнется через год — в 2020-м. В 2023 году в Петербурге должен пройти чемпионат мира по хоккею — новая арена готовится, в том числе, для этого турнира. Соглашение о реконструкции СКК президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко и представители Смольного подписали на Международном экономическом форуме в прошлом году.

Активисты говорят, что здание СКК является памятником стиля неоконструктивизм, научно-техническое общество Франции включило комплекс в список величайших инженерных достижений XX века. Также СКК входит в перечень лучших объектов советской архитектуры, рекомендуемых для присвоения охранного статуса, составленный петербургским Союзом архитекторов.