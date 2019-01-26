Бывший зенитовец Паредес прибыл в Париж. Пока он подписывает контракт с «ПСЖ», его семья развлекается в «Диснейленде»
Уже бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл в Париж, чтобы заключить контракт со своей новой командой – «ПСЖ». Об этом 26 января сообщает RMC Sport.
По данным издания, Паредес прошел медосмотр в Дохе (в Катаре проходят сборы «Зенита»). Контракт с «ПСЖ» рассчитан на четыре с половиной года. По информации RMC Sport, игрок обошелся французскому клубу в 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов (ранее в СМИ сообщалось о сумме в 47 млн евро).
Жена и дети футболиста переехали в Париж уже некоторое время назад. В ожидании отца семейства они проводят время в «Диснейленде» – фотографии оттуда выложила в Instagram супруга Паредеса.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.