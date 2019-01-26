Бывший зенитовец Паредес прибыл в Париж. Пока он подписывает контракт с «ПСЖ», его семья развлекается в «Диснейленде»

Уже бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл в Париж, чтобы заключить контракт со своей новой командой – «ПСЖ». Об этом 26 января сообщает RMC Sport.

По данным издания, Паредес прошел медосмотр в Дохе (в Катаре проходят сборы «Зенита»). Контракт с «ПСЖ» рассчитан на четыре с половиной года. По информации RMC Sport, игрок обошелся французскому клубу в 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов (ранее в СМИ сообщалось о сумме в 47 млн евро).

Жена и дети футболиста переехали в Париж уже некоторое время назад. В ожидании отца семейства они проводят время в «Диснейленде» – фотографии оттуда выложила в Instagram супруга Паредеса.