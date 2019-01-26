Испания, Франция и Германия сказали, при каких условиях признают Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы

Испания, Франция и Германия признают Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит о новых выборах в течение восьми дней. Об этом заявили премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Франции Эммануэль Макрон, а также представитель кабинета министров Германии Мартина Фитц.

В среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Тем не менее Николас Мадуро отказывается уходить от власти и признавать Гуаидо. Мадуро поддержали Россия, Куба, Белоруссия и еще несколько стран.

По данным The Wall Street Journal, «секретный план» по перехвату власти Хуаном Гуаидо запустили после того, как вице-президент США Майк Пенс гарантировал ему признание и поддержку Дональда Трампа.