«Сплошной каток». Водители в субботнем Петербурге прорываются сквозь 6-тибалльные пробки и ДТП

Обещанная синоптиками метель не даёт расслабиться петербургским автолюбителям. Несмотря на выходной день, на городских дорогах тесно. Мешают проезду многочисленные ДТП.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях 26 января, затруднено движение по Мурманскому шоссе в сторону города. Авария произошла недалеко от развязки с Колтушским шоссе.

Несколько ДТП заблокировали движение по Московскому шоссе. «Самый ад под Любанью в сторону Питера. Закрыта полоса полностью, объезд через ПТК. Уже большая пробка, службы на месте», — пишут очевидцы.

Четыре автомобиля столкнулись на улице Гидротехников у станции метро «Политехническая». Пробка выросла и на дамбе в сторону города. «Сплошной каток», — жалуются водители на качество уборки дорог.

На перекрёстке улиц Фучика и Будапешской «Киа Соул» встретился с трактором. «Отомстил за плохую уборку», — комментируют горожане.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», субботним заторам в Петербурге присвоено 6 баллов. Ситуацию также осложняют перекрытия из-за парада и марафона в честь Дня снятия блокады.