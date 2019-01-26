Построенный в Петербурге тральщик отправляется в Черное море. На «Иване Антонове» подняли флаг ВМФ

Тральщик «Иван Антонов», построенный на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе, официально встал в строй. Как сообщила 26 января пресс-служба предприятия, в Балтийске состоялась торжественная церемония поднятия на корабле флага ВМФ. Судно в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе 68-й бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.

«Иван Антонов» – это второй корабль проекта 12700 «Александрит», построенный Средне-Невским судостроительным заводом. Своё имя корабль получил в честь героя Советского союза Ивана Антонова — участника Великой Отечественной войны, стрелка 160-й отдельной стрелковой роты Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Сейчас на стапелях Средне-Невского судостроительного завода строятся еще четыре «Александрита» – тральщики «Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов», «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв».