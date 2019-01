В турецком аэропорту смерч перевернул автобус. Пострадали 12 человек

Смерч перевернул автобус в аэропорту Антальи. Как пишет 26 января Daily Sabah, об этом рассказал губернатор одноименной провинции Мюнир Каралоглу.

Он сообщил, что в результате инцидента пострадали 12 человек. Автобус подвозил пассажиров к самолету. Помимо него смерч опрокинул еще один микроавтобус, а также два трапа. Нанесены серьезные повреждения двум самолетам и полицейскому вертолету. При этом никто из людей серьезных травм не получил, – подчеркнул Каралоглу. Он уточнил, что власти делают все возможное, чтобы избежать дальнейших задержек рейсов.

Tornado tosses buses and planes, damages helicopter at Antalya airport, injuring 12 people in second such weather event in 3 days in Turkey's south https://t.co/77oCP7HGdJ pic.twitter.com/S3y4WxVFDG

В Генконсульстве РФ в Анталье РБК заявили, что информации о пострадавших россиянах у дипломатов нет.

«В течение двух-трех дней наблюдается аномальное природное явление, скорость ветра достигала 102–103 км/ч, периодически продолжается сильный дождь. Да, действительно, наблюдался смерч в определенный момент, но информации о пострадавших в ходе аномального явления россиянах не поступало. Местные ведомства и службы справляются в целом с данной ситуацией. Причин для опасения со стороны российских граждан на данный момент нет», — заявили в консульстве.

Отметим, стихия бушует над Анталией уже несколько дней, очевидцы и СМИ размещают фотографии последствий непогоды в соцсетях.

UPDATE — Tornadoes and storms caused major damage to 140 transformer stations in Antalya, Energy and Natural Resources Minister Fatih Dönmez says, adding that power will be restored to most households by the end of the day https://t.co/77oCP7HGdJ pic.twitter.com/LHAl0AM3WP