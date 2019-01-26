«Ночуем здесь. До завтра». На трассе «Крым» в Подмосковье в снежной буре застряли около 30 автомобилей

Метель мешает движению транспорта в Подмосковье. На трассе «Крым» произошло несколько массовых аварий. На магистрали встало более 30 автомобилей, сообщили очевидцы в социальных сетях 26 января.

«Отделался легким испугом. Все М-2 живем тут, ночуем здесь. До завтра», — написал один из водителей.

По данным регионального ГУ МВД, крупное ДТП произошло на Симферопольском шоссе вблизи города Чехова. В результате аварий никто не пострадал.

«На автодороге несколько массовых ДТП, в которых участвуют несколько десятков автомобилей. Там более 30 автомобилей. Движение затруднено», — цитирует РБК ведомство.

Сегодня в Москве из-за рекордного снегопада отменили сотни рейсов, горожан попросили передвигаться на метро. Тем временем петербуржцы упражняются в альпинизме с помощью огромных сугробов.