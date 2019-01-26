Происшествия
В Париже снова протестуют «желтые жилеты». На улицах дежурят тысячи полицейских
Во Франции проходят акции протеста «желтых жилетов». Как сообщает 26 января телеканал BFM, несколько десятков участников появились на Елисейских Полях в Париже.
Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля, но движение по улице пока не перекрыто. Помимо представителей «желтых жилетов» на Елисейских Полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих.
Lots of #GiletJaunes protestors gathering in #Paris for the Eleventh weekend of protest today across in #France 🇫🇷 for #ActeXI pic.twitter.com/ojgsc8xUGJ— srb news (@srbnews0) 26 января 2019 г.
По данным Associated Press, почти 80 тысяч сотрудников полиции обеспечивают порядок и безопасность в ходе акции.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября 2018 года из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских.