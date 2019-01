В Париже снова протестуют «желтые жилеты». На улицах дежурят тысячи полицейских

Во Франции проходят акции протеста «желтых жилетов». Как сообщает 26 января телеканал BFM, несколько десятков участников появились на Елисейских Полях в Париже.

Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля, но движение по улице пока не перекрыто. Помимо представителей «желтых жилетов» на Елисейских Полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих.

Lots of #GiletJaunes protestors gathering in #Paris for the Eleventh weekend of protest today across in #France 🇫🇷 for #ActeXI pic.twitter.com/ojgsc8xUGJ