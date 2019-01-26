Петербург готовится к дню полного снятия блокады. На Пискаревском почтили память жертв войны, танки на репетицию парада везут по кольцевой

В Петербурге готовятся к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Основные мероприятия намечены на завтра, 27 января, когда в город прибудет Владимир Путин.

На Пискаревском кладбище 26 января прошло торжественно-траурное мероприятие в память жертв блокады Ленинграда. В нем приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие. Почтить память погибших в блокаду собрались тысячи человек.

Памятные церемонии также прошли также на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы и на мемориале «Красная Слобода».

Также продолжается подготовка к параду в честь полного освобождения Ленинграда от блокады. Водители засняли, как едут танки по внешнему кольцу КАД.

Напомним, из-за репетиции парада с 16:00 26 января до 13:00 27 января будет перекрыто движение по участку набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому. Подробнее обо всех перекрытиях движения читайте на «Фонтанке».