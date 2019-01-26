В Москве рекордный снегопад. Отменены сотни рейсов, горожан просят ездить на метро

Начавшийся утром 26 января снегопад в Москве усилился, местами наблюдается метель, фиксируются порывы ветра. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, количество снега, которое выпадет за субботу в столице, может стать рекордным за последние 68 лет.

Предыдущий рекорд осадков в эту дату был установлен в 1999 году и составляет 9,1 мм. По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве выпадут как минимум 8 мм осадков. Из-за метели и усиления ветра до 17 м/сек в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.

Сильный снегопад уже стал причиной отмены авиарейсов. Накануне «Аэрофлот» сообщил, что 26-го и 27-го отменил и передвинул 300 внутренних и международных рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно. О задержках времени вылета предупреждает также Utair.

В Петербурге из-за метели также объявили желтый уровень погодной опасности. Однако аэропорт Пулково работает без перебоев. Как следует из табло воздушной гавани, отмен рейсов нет, задержки вылетов единичны и не превышают 40 минут.