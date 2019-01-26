Цукерберг научит пользователей Facebook, WhatsApp и Instagram обмениваться сообщениями друг с другом

Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить сервисы обмена мгновенными сообщениями социальных сетей Facebook и Instagram с мессенджером WhatsApp. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, для этого потребуется перестроить и унифицировать работу трех систем на самом базовом уровне. Также компания намерена защитить все сообщения сквозным шифрованием, чтобы исключить возможность перехвата данных. Проект может быть реализован в конце 2019 года или начале 2020-го.

После этого пользователи одного из приложений смогут переписываться со своими собеседниками во всех трех системах. Например, владелец WhatsApp сможет направлять сообщения в Instagram, даже если у адресата нет аккаунта в WhatsApp. Это позволит улучшить защиту данных, а также успешнее продавать рекламу и конкурировать с системами обмена сообщениями от Google и Apple.

В самой Facebook подтвердили, что работают над тем, чтобы защитить свои продукты для обмена сообщениями сквозным шифрованием, а также предложить способы более простого обмена данными в соцсетях.