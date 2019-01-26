Петербуржцы совершают восхождения на сугробы. «Пик Рублевского» покорён

К занятиям альпинизмом приступили жители Центрального района Петербурга. Чтобы совершить восхождение, им не пришлось выезжать за пределы города. Горы из снега покрыли улицы, спортсмены выбрали самую высокую из них.

Видео с покорением сугроба на проспекте Бакунина опубликовали в сети 26 января. В поход отправились трое с флагами и собака.

«Штурму предшествовала длительная подготовка... Ни совершенное оборудование, ни блистательное обеспечение не помогут, если ты сам не готов к борьбе!» — говорит закадровый голос.

Вершина покорилась, её пик получил название в честь главы комитета по благоустройству Смольного Владимира Рублевского. Сегодня в Петербурге обещают снег, так что у альпинистов будет возможность побить отметку покорённой высоты.

Январские осадки в Петербурге бьют рекорды. Ранее в Смольном сообщили, что первый месяц 2019 года стал еще более снежным, чем зимой 2011-го. За первые 25 дней нападало 83 см.