«Победа» прекратит летать в Лондон из Петербурга на две недели раньше, чем планировала

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекратит полеты в столицу Великобритании с начала марта. Как сообщил читатель «Фонтанки», компания направила своим клиентам уведомление об отмене рейса 2 марта. Пассажирам предложили альтернативу в виде рейса компании «Россия», которая также входит в «Аэрофлот».

Ранее «Победа» разослала пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании и обратно, сообщения об отмене полетов по этому направлению с 13 марта. Сам перевозчик сообщал, что прекратит обслуживать данный маршрут с 17 марта.

В «Победе» подтвердили, что провели «корректировку по оптимизации сроков отмены полетов в Лондон». В отличие от других зарубежных рейсов «Победы» из Северной столицы данный маршрут не был уникальным, поэтому клиентам смогли предложить альтернативу, подчеркнули в компании.

Накануне «Победа» объявила, что с 1 апреля вовсе перестанет летать из Пулково за рубеж: в летнем расписании, которое будет опубликовано 28 января, ранее запланированных рейсов в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн и Пизу из Северной столицы не будет.

Причиной отмены рейсов стали проверки со стороны службы авиационной безопасности Пулково и ФСБ, отмечает перевозчик. С 14 по 25 января было задержано свыше 50 рейсов авиакомпании «Победа». Общее время задержки составило 26 часов.