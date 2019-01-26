В Москве арестовали ключевого свидетеля обвинения по делу Никиты Белых

В Москве арестован гендиректор АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслан Цуканов, который является одним из главных свидетелей со стороны обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом 26 января сообщает«Коммерсантъ».

Суд также арестовал арбитражного управляющего Сергея Мартынова и кировского бизнесмена Илью Огородникова. По данным издания, трех фигурантов подозревают в особо крупном мошенничестве в лесопромышленной отрасли (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Тогда Руслан Цуканов был свидетелем стороны обвинения.

Сергей Мартынов с 2004 года был арбитражным управляющим, в последнее время участвовал в региональных судебных процессах. Илья Огородников является руководителем и учредителем около 20 кировских фирм.