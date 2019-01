СМИ: На волейбольной площадке в Афганистане прогремел взрыв. Погибли четверо

В провинции Баглан в Афганистане произошел взрыв на волейбольной площадке. Об этом 26 января сообщает издание Pajhwok со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, пострадали еще 20. Журналисты отмечают, что взрыв произошел на территории, которую контролирует движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ). Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.

Blast at volleyball play ground leaves 4 dead, 20 wounded: By Raz Muhammad on 26 January 2019 PUL-I-KHUMIR (Pajhwok): Four civilians have been killed and 20 others wounded as a result of an explosion at volleyball ground in northern Baghlan province, an… https://t.co/GZhTaKuQgG pic.twitter.com/lUlDxG6QaE