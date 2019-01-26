«Открылся портал в ад». Обледенелый железнодорожный переезд в Озерках отогревали огнём

Огненное препятствие встретили автомобилисты в Выборгском районе Петербурга в ночь на 26 января. Полыхающий железнодорожный переезд в Озерках горожане засняли на видео. Ролик появился в социальной сети около часа ночи.

На кадрах видна приподнятая плита, из-под неё вырывается пламя. Часть переезда закрыта шлагбаумом. Транспорт движется по одной полосе. «Там портал в ад открылся», — комментируют очевидцы.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пожара на путях не было. С помощью огня отогревали замерзшее устройство ограждения переезда. Используется такой метод крайне редко. «Форс-мажорных ситуаций не было, транспорт пропускали», — добавили в ОЖД.