Патрушев и Беглов обсудили создание в Петербурге научного центра по судостроению

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым создание в городе научно-образовательного центра для судостроения и смежных отраслей. Об этом сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

Научный центр может быть создан на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Предполагается сотрудничество с другими профильными вузами, научными организациями и промышленными предприятиями. Он будет заниматься исследованиями, вести разработку образовательных программ и создавать структуры для развития инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы и так далее).

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе уже расположено более 20 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, ведущих деятельность в области судо- и кораблестроения, и три профильных вуза, ведущих подготовку специалистов.

Поддержать развитие науки попросили бизнес. В частности, судостроительным и нефтегазовым компаниям по итогам совещания было предложено продолжить сотрудничество с Морским университетом в области инновационных производственных и цифровых технологий, а также создать на базе этого вуза центр трудоустройства выпускников, расширить целевой прием обучения инженерным направлениям и специальностям, переподготовки и повышения квалификации персонала компаний.