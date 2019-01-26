Бывшего следователя УФСБ обвиняют в хищении 12 кг золота. Он распродал вещдоки более чем на 22 млн рублей

Бывший следователь УФСБ по Магаданской области Константин Костенко обвиняется в мошенничестве и незаконном обороте драгметаллов. Об этом сообщает 26 января «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2013 – 2015 годах Костенко похитил золотые самородки общим весом 12 кг и стоимостью 22,6 млн рублей. Они являлись вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь. Имея к ним доступ, он подменил золото на менее «драгоценные металлы», а затем сбыл. Суд идет в закрытом режиме, своей вины Костенко не признает.

Ранее Константин Костенко получил известность благодаря уголовному преследованию директора компании «Полевая» Николая Дереженца, 45 лет добывавшего золото на Колыме. Его обвинили в незаконном хранении драгоценных металлов и совершении с ними сделки. Но уголовное преследование в итоге было прекращено судом по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.