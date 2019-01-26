Шарапова готовится к турниру в Петербурге, гуляя по Эрмитажу. Участников Ladies Trophy уже поприветствовал Путин

Теннисистка Мария Шарапова, которая прибыла в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019, добралась до Эрмитажа. Фото на парадной лестнице музея она выложила в своем Instagram.

«Я должна сказать, что Эрмитаж — исключительный музей. Вычурная позолота, статуи, целиком сделанные из одного куска мрамора, саркастичные работы голландцев... Я должна побывать здесь еще раз, и на этот раз без «джет лага», – написала Шарапова.

Напомним, теннисистка прилетела в Петербург 24 января, она примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Участников турнира уже поприветствовал Владимир Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Очень важно, что эти соревнования всегда вызывают особый интерес у молодежи, ведь именно от подрастающего поколения, его вовлеченности в спортивную жизнь во многом зависит будущее отечественного и всего мирового тенниса», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.