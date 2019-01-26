Шарапова готовится к турниру в Петербурге, гуляя по Эрмитажу. Участников Ladies Trophy уже поприветствовал Путин
Теннисистка Мария Шарапова, которая прибыла в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019, добралась до Эрмитажа. Фото на парадной лестнице музея она выложила в своем Instagram.
«Я должна сказать, что Эрмитаж — исключительный музей. Вычурная позолота, статуи, целиком сделанные из одного куска мрамора, саркастичные работы голландцев... Я должна побывать здесь еще раз, и на этот раз без «джет лага», – написала Шарапова.
From someone that prefers a minimalist aesthetic ( ok, besides the boots 😂) I have to say the Hermitage Museum was exceptional. The elaborate golden light fixtures, statues carved out of one piece of marble, the sarcastic Dutch works...I need a second visit, jet lag free! 🖼
Напомним, теннисистка прилетела в Петербург 24 января, она примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Участников турнира уже поприветствовал Владимир Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Очень важно, что эти соревнования всегда вызывают особый интерес у молодежи, ведь именно от подрастающего поколения, его вовлеченности в спортивную жизнь во многом зависит будущее отечественного и всего мирового тенниса», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Справка:
Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 пройдет с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд — 823 тысячи долларов. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.
Мария Шарапова – самая успешная российская теннисистка в истории. Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Серебряная призерка Олимпиады-2012 в Лондоне.