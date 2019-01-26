Из-за метели в Петербурге и Ленобласти объявили жёлтый уровень погодной опасности

Сильный снегопад придёт в Петербург и Ленинградскую область 26 января. В Гидрометцентре России такие погодные условия сочли потенциально угрожающими. Региону присвоили жёлтый уровень опасности.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, сегодня в Северной столице ожидается -12 градусов мороза. В течение дня город накроет метель, проблем автомобилистам добавят гололёд и снежный накат. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

В ночь на 27 января похолодает до -17 градусов. Днём в воскресенье столбик термометра опустится до -13. Синоптики обещают небольшой снег.