«Ночной звонок привел в действие секретный план». WSJ и Bloomberg рассказали об участии США в перехвате власти в Венесуэле

«Секретный план» по перехвату власти спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо запустили после того, как вице-президент США Майк Пенс гарантировал ему признание и поддержку Дональда Трампа. Об этом 25 декабря сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона.

«Этот ночной звонок привел в действие секретный план, разработанный в течение последних нескольких недель, сопровождавшийся переговорами между американскими официальными лицами, союзниками, законодателями и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции, включая самого Гуаидо», — сообщает издание.

23 января Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент США Дональд Трамп немедленно объявил о своей поддержке нового лидера. Вскоре после этого аналогичные заявления сделали власти Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили, Перу и других стран.

По данным издания Bloomberg, власти США прилагают усилия, чтобы перекрыть доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к активам за рубежом. В частности, Банк Англии отказался возвращать ему слитки золота на сумму $1,2 млрд. По словам одного из источников Bloomberg, в числе чиновников, попросивших об этом, были госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.