Трамп временно прекратил шатдаун. В американской прессе пишут, что он «капитулировал перед демократами»

Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном возобновлении работы правительства. Об этом он сам в ночь на 26 января сообщил в своем Twitter.

Трамп заверил, что его решение — не уступка демократам, оно «продиктовано заботой о миллионах пострадавших от шатдауна». При этом Bloomberg пишет, что президент «капитулировал перед лидером фракции меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси». Пелоси — демократ, один из ярых противников строительства стены на границе с Мексикой — именно из-за разногласий по этому вопросу и начался шатдаун.

Документ, который накануне принял Конгресс, позволяет правительству работать до 15 февраля. За эти три недели американские власти должны придти к соглашению — в том числе, и по вопросу строительства стены. Срочное соглашение о временном прекращении шатдауна пришлось подписать из-за того, что он начал сказываться на воздушном сообщении: нехватка авиадиспетчеров привела даже к временному закрытию аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.