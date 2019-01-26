В Колпино «Поло» встретился с грузовиком. Водитель легковушки столкновения не пережил

Смертельное ДТП произошло в Колпинском районе Петербурга в ночь на 26 января. Не поделили дорогу разные по габаритам автомобили. Водитель меньшего погиб.

Как рассказали в управлении пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла около часу ночи у 127-го дома на улице Софийской. По предварительной информации, «Фольксваген Поло» въехал в грузовик «Скания». Полученные 23-летнем водителем легковушки травмы оказались смертельными.