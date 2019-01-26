В Бразилии прорвало дамбу. СМИ сообщают о 50 погибших, более 150 человек пропали без вести

После прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии не менее 150 человек числятся пропавшими без вести. Об этом 26 января сообщает издание Globo со ссылкой на спасателей.

Дамба сдерживала воду с отходам металлургической промышленности, она принадлежит горнодобывающей компании Vale. В компании уже заявили, что среди пострадавших есть ее сотрудники. Мэр муниципалитета Брумадинью, в котором произошла трагедия, рассказал газете Hoje em Dia, что погибли минимум 50 человек.

Спасатели сообщили, что в результате аварии вытекло 3 млн кубометров отходов. При этом местные СМИ пишут, что во время прорыва не сработали аварийные сирены. Президент Бразилии заявил, что на место происшествия уже выехали три министра.