Сенат США принял законопроект о финансировании правительства до 15 февраля

Сенат Конгресса США по упрощенной процедуре утвердил законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого приостановлена уже 35 дней. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

Напомним, ранее президент США заявил о том,что возобновит так называемый шатдаун (прекращение финансирования госслужб), если парламент не согласится предоставить средства на строительство стены на границе с Мексикой.