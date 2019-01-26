Мэру Киева не удалось слово digitalization в Давосе. Смеялся даже его брат-боксёр

Мэр столицы Украины, города-героя Киева, бывший боксер Виталий Кличко в ходе украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз пытался произнести на английском слово digitalization (цифровизация), но так и не смог. Видео опубликовано изданием «Главред».

Это обстоятельство рассмешило участников мероприятия, в том числе его брата — бывшего боксера Владимира Кличко.

Ранее в ходе этого же украинского завтрака Владимир заявил о сексуальности Украины для инвесторов. По его словам, у Украины есть объединительная функция. «Если мы посмотрим на историю, то украинскую землю хотели завоевать многие народы: поляки, шведы, турки, монголы, татары, венгры, немцы...Мы сексуальны — все нас хотят», — заявил Кличко.