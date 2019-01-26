Лукашенко поддержал Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Минск не поддерживает внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Мы категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", – заявил белорусский лидер. Президент подчеркнул, что Белоруссия полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Лукашенко заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

В пресс-службе отметили, что белорусская сторона "тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны".