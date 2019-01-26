Лукашенко поддержал Мадуро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Минск не поддерживает внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Мы категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", – заявил белорусский лидер. Президент подчеркнул, что Белоруссия полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.
Лукашенко заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
В пресс-службе отметили, что белорусская сторона "тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны".
Справка:
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. Акции оппозиции прошли по всей стране, в ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, есть погибшие.
Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела Боливарианской Республики и обещает защитить её суверенитет.