Израильские военные застрелили палестинца, кидавшего камни в машины у реки Иордан

Израильские военные открыли огонь по палестинцам, швырявшим камни в машины на Западном берегу реки Иордан, и убили одного из них, сообщила армейская пресс-служба.

Он стал вторым палестинцем, погибшим 25 января, после жителя сектора Газа, который был застрелен в столкновениях с израильтянами.

"Трое подозреваемых швыряли камни в израильские машины на шоссе 60 рядом с деревней Сильвад в зоне ответственности региональной бригады "Биньямин". Солдаты отреагировали, открыв огонь по подозреваемым", – сказано в пресс-релизе.

Военные обнаружили на месте двух раненых палестинцев, один из которых вскоре умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Еще один палестинец погиб в пятницу в секторе Газа, где вновь прошли протестные акции девятимесячного "Великого марша возвращения". Вдоль границ анклава собрались порядка 10 тысяч человек, некоторые из которых кидали камни и взрывные устройства, говорят военные, признавая применение огнестрельного оружия со своей стороны.