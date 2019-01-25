Мадуро предложил дипломатам Испании покинуть Венесуэлу

Венесуэла не приемлет угроз со стороны Испании, заявляющей о возможности признания президентом главы парламента Хуана Гуаидо, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции 25 января, которая транслировалась в Twitter.

"Вы не имеете морального права учить Россию, не имеете права ставить ультиматум Венесуэле... Вы с позором поддержали госпереворот в Венесуэле… Никто нам не может угрожать, у Венесуэлы своя дорога, если хотите уйти из Венесуэлы, уходите со своим послом и всеми сотрудниками, нам вы не нужны, нам не нужен шантаж", – заявил Мадуро.

#EnVivo 📹 | Rueda de Prensa para denunciar ante el mundo, el plan desestabilizador que puso en marcha el imperio de los EE.UU. contra el pueblo venezolano.https://t.co/vyLMPtxXjw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 января 2019 г.

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид признает Гуаидо временным президентом, если Мадуро не назначит досрочные выборы в Венесуэле.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо позавчера объявил себя временным главой государства. Президент США Дональд Трамп заявил о признании Гуаидо. Так же поступили главы Бразилии, Аргентины, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу, Грузии. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Россия и Китай поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.