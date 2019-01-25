«Греемся газом и алкоголем».Вслед за отоплением в домах на 8-ой Красноармейской исчезло электричество

В домах на 8-ой Красноармейской улице в Петербурге, где днём 25 января лопнула теплосеть, к вечеру пропало ещё и электричество. Читатели «Фонтанки» поделились доступными для них методами «выживания».

Об отсутствии электричества нашему изданию сообщили жители пятого дома, возле которого работают теплоэнергетики, а также 9 и 11 по 8-ой Красноармейской улице. «Сидим уже час без электричества. А теперь и отопление отключили», – пишут горожане. «К вечеру пятницы потеряли и электричество. Греемся газом и алкоголем», – делятся способами борьбы с темнотой и холодом жители Адмиралтейского района.

В «Ленэнерго» нашему изданию сообщили, что к десяти часам вечера технологическое нарушение на линии было устранено.

Теплосеть дала течь днём в пятницу, 25 января. После локализации к шести часам вечера в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что на проток поставлены 154 дома. За процессом ремонта следит специально созданный штаб, он состоит из теплоэнергетиков, сотрудников районной администрации и комитета по энергетике Смольного.