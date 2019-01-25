Беглов взялся за «Метрострой»: чиновники и прокуратура разберутся с зарплатой рабочих

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился принять у компании «Метрострой» выполненные работы по созданию станций метрополитена и ликвидировать долги компании перед рабочими. Об этом 25 января сообщает пресс-служба администрации главы города.

Приемка работ пройдёт в выходные, ответственными определены свеженазначенные вице-губернаторы Эдуард Батанов и Евгений Елин. Батанов также должен будет встретиться с рабочими и руководством «Метростроя». Кроме того, Беглов подключил к процессу городскую прокуратуру, которая проведёт проверку по факту невыплаты зарплат.

«Также временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к начальнику ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой провести проверку по возможным фактам вывоза технологического оборудования, в том числе принадлежащего Санкт-Петербургу и находящегося на ответственном хранении ОАО «Метрострой», со строительных площадок, занятых организацией. Такое усиление контроля нацелено на предотвращение потенциально опасных ситуаций на объектах подземного строительства», —сообщает пресс-служба. Вероятно, так глава города отреагировал на письмо председателя профсоюзной организации «Метростроя» Виктора Зорьки, который настойчиво обращал внимание Беглова на возможную техногенную катастрофу в подземке, вызванную расторжением 3-х из 4 контрактов на ее строительство.

Стоит отметить, что накануне личного вмешательства Беглова в ситуацию с «Метростроем» и зарплатами его сотрудников, в администрацию градоначальника также поступило письмо от рабочих, которые требовали выплаты зарплат. По информации «Фонтанки», под ним было не менее 1,5 тысяч подписей.

Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Из 4 контрактов официально разорваны 3. Позднее Смольный объявил, что даст «Метрострою» шанс достроить коричневую ветку подземки.