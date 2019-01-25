Украинский журналист отказался извиняться перед российской телеведущей

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в Facebook.

По его словам, он поступил "так, как должен был бы поступить любой" на его месте. Тем не менее, Сидоренко признал, что несомненно "нарушил правила". "Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали", – написал Сидоренко. При этом журналист, судя по всему, не считает себя виноватым. "Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет", – подчеркнул он. Сидоренко добавил, что он "предельно тихий и мирный человек", и это может подтвердить любой. Он объяснил свои действия тем, что был прямой эфир, и у него сдали нервы.

Запись прокомментировал другой участник конфликта, депутат Рады Борислав Береза. "Увидишь, ничего тебе не будет", – написал он.

Накануне Сидоренко толкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Так же поступил и представитель украинской делегации в организации Береза, который затем публично оскорбил российскую журналистку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал Березе должным образом извиниться перед Скабеевой, иначе "обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".