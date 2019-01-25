Трамп пообещал парламенту и американцам новый шатдаун

Президент США Дональд Трамп пообещал новый шатдаун (прекращение работы федерального правительства), если с конгрессом не удастся договориться о строительстве стены на границе с Мексикой.

"Позвольте мне быть предельно ясным: у нас на самом деле нет выбора, кроме как построить мощную стену или стальной барьер. Если у нас не будет честной договоренности с конгрессом, правительство либо снова закроется 15 февраля, либо я использую полномочия, предусмотренные законами и конституцией США, чтобы реагировать на эту чрезвычайную ситуацию", – заявил Трамп, выступая в пятницу в Розовом саду в Белом доме, трансляция речи доступна в твиттере лидера Соединённых Штатов.

Ранее 25 января Трамп объявил о временном прекращении самого долгого в истории США шатдауна, который продолжался 34 дня. Он также предупреждал, что может ввести режим ЧП, который позволит администрации без одобрения конгресса построить стену на границе с Мексикой.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Сенат США накануне не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе