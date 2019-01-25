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25.01.2019 23:01
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У Тележной есть шанс избежать сноса. Градозащитникам дали месяц, чтобы придумать, как

Градозащитникам предстоит до 1 марта разработать предпроектное предложение по сохранению домов на Тележной улице. Весной эксперты решат, какая судьба ждет исторические здания — снос или реставрация.

У Тележной есть шанс избежать сноса. Градозащитникам дали месяц, чтобы придумать, как

читатель "Фонтанки"

Внимание к судьбе пяти аварийных домов за последний месяц заметно возросло. Смольный успел отменить  заседание по Тележной. Улицу перекрыли коммунальщики, а накануне в одном из зданий вспыхнул пожар. Депутатам удалось добиться встречи с вице-губернатором Николаем Линченко, который дал градозащитникам месяц на разработку решения, как сохранить историческую застройку. Сторонники сноса тем временем уже запаслись новыми аргументами.

В Смольном состоялась встреча вице-губернатора Николая Линченко с депутатами, представителями Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) и руководством Центрального района, на которой решали судьбу пяти исторических зданий на Тележной улице. 

На рандеву с замглавы города настояли члены петербургского парламента после выспыхнувшего накануне вечером пожара  в доме №29 по Тележной улице. Под обращением к Линченко с призывом организовать встречу поставили подписи депутаты Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Законодатели отвели вице-губернатору срок до 30 января. На удивление, чиновник отреагировал оперативно, собрав всех заинтересованных в этот же день.

Дома №№ 21, 23, 25-27, 29А и 29Г на Тележной улице, протянувшейся параллельно Невскому проспекту, расселили несколько лет назад. Здания признали аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Предположительно, состояние построек ухудшило строительство под ними Правобережной линии метро. Затем подлежащим расселению признали и дом №31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт улицы от Кременчугской до улицы Профессора Ивашенцева. Дома после реконструкции предлагалось отдать под маневренный фонд или под молодежный центр. Историческая ценность нечетной стороны Тележной очевидна, облик сформировался еще до революции. Дом № 25 построили в 1898 году, № 23, 27 и 29 — в 1901 году, а № 21 — в 1902-м. Здания относят к стилям модерн и эклектика.

С попытками снести дома №21, 23, 25-27, 29А и 29Г на Тележной улице градозащитники борются последние десять лет. Обсуждение судьбы пяти заброшенных зданий активизировалось накануне Нового года, причем события следовали одно за другим. Рабочая группа должна была в конце декабря рассмотреть документы экспертизы, проведенной компанией «Геореконструкция». Она настаивает на полной разборке и воссоздании объектов. Эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — на том, что их можно сохранить. Но заседание в последний момент перенесли, чтобы дать время участникам ознакомиться с документами  .

Заказчиком обследования «Геореконструкции» выступила дочерняя компания Glorax Development «Бизант». Застройщик по соседству возводит жилье премиум-класса на Тележной 17-19А. Раньше в презентации проекта говорилось, что соседний квартал планируется реконструировать под жилье или соцобъект, однако позднее упоминание об этом исчезло в сайта. 

Накануне новогодних каникул участок проезжей части в районе расселенных домов полностью перекрыли для движения. Ордер был выдан на аварийную службу ЖКС.  У активистов появилось подозрение, что здания готовят к сносу. Действия коммунальщиков полностью соответствовали рекомендациям «Геореконструкции».

Вечером 24 января из дома №29 повалил дым. Подоспевшие пожарные установили, что в здании тлел мусор — попытку согреться в мороз сделали бездомные. Пожар успел занять только 8 квадратных метров.

Источник в руководстве администрации Центрального района комментируя возгорание, сетовал, что опасается за жизнь и здоровье сотрудников МЧС и жилищной инспекции, которые регулярно навещают заброшенные дома, чтобы выселить оттуда бездомных. «Не дай Бог, завалит», – пояснил он.

По информации «Фонтанки», встречу вице-губернатор начал с того, что предложил парламентариям связываться по экстренным вопросам напрямую по телефону, а не через публичное пространство. Выслушав мнение сторон,  дал экспертам ВООПиК время до 1 марта, чтобы разработать предпроектное предложение по выведению зданий из аварийности. После чего разработка градозащитников посоревнуется с эскизным проектом по разборке конструкций с последующим восстановлением, который подготовила архитектурная мастерская «Союз 55». Роль арбитров предстоит исполнить экспертному сообществу.

Отдельно встал вопрос о том, чтобы противники сноса просчитали приблизительную стоимость вывода зданий из аварийного состояния. В случае, если сумма окажется заоблачной, не исключено, что предложение может получить «штрафные баллы». 

Сроки достаточно жесткие, прокомментировал «Фонтанке» фронт предстоящей работы замглавы петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов. И пообещал, что градозащитники очень постараются успеть к отведенному дед-лайну.

Между тем, сторонники полной разборки зданий наращивают арсенал аргументов. «Фонтанке» удалось ознакомиться с выводами, которые представила городская комиссия по основаниям, фундаментами и подземным сооружениям (документ есть в распоряжении редакции).

Обрисовывать ужас ситуации специалисты начинают издалека. Подземная среда под аварийными домами на Тележной улице признается высокоагрессивной, состояние грунта ухудшали протечки канализации. В подземных водах живет множество бактерий, соседство приводит к коррозии деревянных свай, на которых стоят здания. Озерно-морские пески в разрезе улицы за долгие года превратились в плывуны.

По мнению экспертов, микробное сообщество запустило процесс гниения свай и лежней, которое вкупе с тем, что фундамент домов опирается прямо на торф, дало неравномерную осадку зданий №21, 27, 29Г. Аналогичного эффекта для домов №23, 25, 29А добился глинистый слой ниже подошвы фундаментов. Неравномерность деформаций, следует из текста документа, на порядки превысила предельно допустимые и достигла отметки в 35 см, что свидетельствует о том, что в абсолютном значении осадка достигла 1 метра.

«Имеется реальный риск обрушения зданий  в любой момент времени при случайных внешних воздействиях», – говорится в заключении комиссии.

Специалисты настаивают на исключении самой возможности появления кого-либо живого на территории объектов. Советы частично дублируют уже принятые меры. Дома предлагается оградить и взять под охрану, чтобы прибежище на Тележной не смогли найти бездомные. На время, пока не решится судьба исторических построек, улицу рекомендуют перекрыть для автомобилистов и пешеходов. А для сохранности жителей четной стороны выставить силовые ограждения с козырьком.

В тексте прямо говорится, что к зданиям даже близко не подпустят и оценщиков стоимости восстановления домов, на котором настаивают депутаты и градозащитники. Угроза жизни и здоровью людей — серьезный аргумент для отказа. А нет оценки, нет и разговора о том, чтобы сохранить постройки.

Комиссия по подземным сооружениям подытожила свою работу однозначно, признав фундаменты и несущие стены годными только для полной разборки. Правда, есть одно «но». Ее выводы полностью основаны на техническом заключении, которое выполнила «Геореконструкция». А этот институт, как подмечали градозащитники, в принципе склонен выносить смертные приговоры историческим зданиям.

Напомним, изначально речь шла о том, чтобы экспертизу заброшенных домов провели несколько организаций, в итоге на объекте побывали только «Геореконструкция» и ВООПИиК, которое с боем добивалось права на независимый аудит.

Позиция охранителей памятников осталась неизменной — они уверены, что Тележную можно спасти. В разговоре с «Фонтанкой» Кононов выразил удивление, что дом заполыхал уже после того, как участок оградили и выставили пост охраны. 

«Столько лет дома стояли открытыми, и ничего не горело, хотя там постоянно жили бездомные. А после того, как перекрыли все выходы и выходы, буквально через неделю возникает пожар. Я почти уверен, что все будет подталкиваться к решению о сносе», – заключил эксперт. 

Замглавы отделения ВООПИиК напомнил, что выводы их собственного обследования были обнадеживающими. «Не лезли только под землю. Мы понимаем, что в наземных конструкциях есть аварийные участки, но это отдельные конструкции, и объекты вполне можно вывести из этого состояния», – заключил эксперт. Сторонники сноса, в свою очередь,  подводят к тому, что все проблемы под землей. Аргументы в пользу разборки зданий уже готовы.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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