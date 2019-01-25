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Reuters: Охранять Мадуро в Венесуэлу поехали наёмники из ЧВК Вагнера
Наёмники из частной военной компании якобы прилетели в Венесуэлу для охраны избранного президента Николаса Мадуро от его собственных охранников. По словам собеседников Reuters, в стране их может быть до 400 человек.
Информацию об этом издание опубликовало 25 января. Источники уточняют, что часть наемников якобы прибыли в Венесуэлу ещё в мае 2018 года перед президентскими выборами. Другая часть, по словам источников, оказалась в стране в последние несколько дней. Собеседники американского издания добавили, что в Каракасе может быть до 400 россиян из так называемой "ЧВК", однако другие собеседники утверждают, что в Венесуэле находятся лишь несколько небольших групп. Все они прибыли на место, уверяют в Reuters, через третьи страны. Уточняется, что часть якобы прилетела с Кубы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что информацией о нахождении российских военных в Венесуэле Кремль не располагает.
Целью их нахождения якобы является охрана Мадуро от его собственной охраны – он опасается, что среди них могут быть представители оппозиции.
Ранее в российском МИД предложили посреднические услуги между оппозицией и правительством Мадуро. Там также обещали «защитить суверенитет» Венесуэлы.
Справка:
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. Акции оппозиции прошли по всей стране, в ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, есть погибшие.
Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела Боливарианской Республики и обещает защитить её суверенитет.