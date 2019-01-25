Reuters: Охранять Мадуро в Венесуэлу поехали наёмники из ЧВК Вагнера

Наёмники из частной военной компании якобы прилетели в Венесуэлу для охраны избранного президента Николаса Мадуро от его собственных охранников. По словам собеседников Reuters, в стране их может быть до 400 человек.

Информацию об этом издание опубликовало 25 января. Источники уточняют, что часть наемников якобы прибыли в Венесуэлу ещё в мае 2018 года перед президентскими выборами. Другая часть, по словам источников, оказалась в стране в последние несколько дней. Собеседники американского издания добавили, что в Каракасе может быть до 400 россиян из так называемой "ЧВК", однако другие собеседники утверждают, что в Венесуэле находятся лишь несколько небольших групп. Все они прибыли на место, уверяют в Reuters, через третьи страны. Уточняется, что часть якобы прилетела с Кубы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что информацией о нахождении российских военных в Венесуэле Кремль не располагает.

Целью их нахождения якобы является охрана Мадуро от его собственной охраны – он опасается, что среди них могут быть представители оппозиции.

Ранее в российском МИД предложили посреднические услуги между оппозицией и правительством Мадуро. Там также обещали «защитить суверенитет» Венесуэлы.