Петербургская фигуристка Софья Самодурова "съела" Загитову и стала чемпионкой Европы

Сенсацией завершились соревнования среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске в пятницу, 25 января. Петербургская фигуристка Софья Самодурова опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и выиграла соревнования с результатом 213,84 балла.

Загитова стала второй, набрав 198,34 балла. Бронзовая медаль досталась финке Вивеке Линдфорс. Еще одной петербурженке Станиславе Константиновой не хватило совсем немного баллов, чтобы войти в призовую тройку (189,72).

Софье Самодуровой 16 лет. Она ученица петербургского тренера Алексея Мишина. Сезон 2018/19 дебютный для нее на взрослом уровне. Бронзовый призёр этапа Гран-При «Скейт Америка» (2018). Серебряный призер этапа в Москве Rostelecom Cup 2018.

Отметим, что олимпийскую чемпионку Алину Загитову после триумфа в Пхенчхане-2018 преследуют неудачи. Она проиграла чемпионаты мира, Европы, России и финал Гран-при.