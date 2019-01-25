Рейс из Пулково и еще восемь самолетов не смогли приземлиться в Симферополе и ушли на запасные аэродромы

Рейс авиакомпании «Россия» из Пулково в Симферополь ушел на запасный аэродром из-за тумана. Кроме него, еще восемь самолетов не смогли приземлиться на Крымском полуострове.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Симферополя, петербургский самолет Airbus A319 отправился в Краснодар и приземлился.

«Всего девять лайнеров ушли на запасные аэродромы в Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре», – уточнили в пресс-службе.

Над Симферополем стоит плотный туман. Синоптики прогнозируют некоторое улучшение видимости ночью, но временное. Прибытие самолетов в Крым может задержаться.