Полиция эвакуировала 900 человек из логова «фабрики троллей». Его обещали взорвать

В Петербурге закончилась антитеррористическая проверка бизнес-центра «Лахта-2» на улице Оптиков, где расположена «фабрика троллей». Из здания эвакуировали 900 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, при проверке здания взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не нашли. В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили участие специалистов ОМОНа в проверке. Она закончилась в 18.40.

Информация о заминировании бизнес-центра поступила в полицию в 15.50. Неизвестные разослали на электронные адреса районных судов Петербурга послания: «Взрывные устройства расставлены соратниками в здании и около него в сумках и пакетах. Без эвакуации будут жертвы. Ответственность берем на себя полную и всеобщую».

По информации «Фонтанки», в ходе проверки «Лахты-2» эвакуированы около 900 человек. Бизнес-центр проверяли накануне по той же причине, на улицу вывели 267 сотрудников.

«Лахта-2» стала новым пристанищем «фабрики троллей», которая считается подконтрольной миллиардеру Евгению Пригожину.