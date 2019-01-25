Порошенко засекретил отчет СНБО об итогах военного положения на Украине

Украинский президент Петр Порошенко засекретил отчет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах введенного ранее на Украине военного положения, следует из указа, опубликованного пресс-службой украинского лидера 25 января.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 "Об итогах введения военного положения на Украине" (прилагается, тайно)», — говорится в тексте указа.

28 ноября 2018 года Порошенко подписал закон о введении в ряде областей Украины военного положения сроком на 30 дней, хотя сначала предлагал ввести его на 60 дней. Территория введения положения ограничилась Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областями и внутренними водами Украины Азово-Керченской акватории.

Военное положение было введено в связи с инцидентом в Черном море с украинскими кораблями — суда и 24 моряка были задержаны ФСБ России в российских территориальных водах при попытке совершить ряд незаконных действий. Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» не реагировали на требования пограничников прекратить движение и совершали опасное маневрирование. Позже судами Крыма все 24 моряка были арестованы.

26 декабря Порошенко заявил о прекращении действия военного положения. Во время него также действовал запрет на въезд в страну мужчинам из России от 16 до 60 лет.