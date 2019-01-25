Аэрофлот отменил и передвинул на выходных 300 внутренних и международных рейсов из Шереметьево

Погодные условия в столице существенно сократили полетную программу Аэрофлота на выходных, 26-27 января. Компания отменила более 130 вылетов, еще 170 рейсов отправятся с большим опозданием.

Как сообщается на сайте перевозчика, изменение в расписание рейсов связано с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Список отмененных и передвинутых вылетов опубликован на официальном сайте компании. Пассажиров она оповещает через центр информации и бронирования.

На выходных отменены рейсы по России, СНГ и дальнему зарубежью.