«Спартак» разгромил «Зенит» на сборах в Катаре

Поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» второй матч на товарищеском турнире в Дохе против московского «Спартака» в рамках подготовки к возобновлению сезона. Петербуржцы уступили со счетом 0:3.

Голы забили Георгий Мелкадзе (28 минута), Денис Глушаков (29) и Луис Адриано (73).

На предыдущей встрече «Зенит» уступил «Локомотиву». Третий и заключительный матч турнира сине-бело-голубые проведут против «Ростова» 28 января.

Напомним, «Зенит» 12 января вышел из отпуска и начал подготовку к возобновлению сезона. 31 января зенитовцы отправятся в Испанию на вторые сборы.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.