В зоне аварии на 8-ой Красноармейской 154 дома. Следить, чтобы жильцы не замёрзли, будет оперативный штаб

После локализации дефекта в Адмиралтейском районе Петербурга, который сделал практически невидимой 8-ю Красноармейскую улицу, теплоэнергетики поняли, что без отопления в мороз могут остаться 154 дома.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», количество зданий подсчитывали после шести часов вечера 25 января, когда дефект возле пятого дома по 8-ой Красноармейской был локализован. В зоне – 154 дома, теплоэнергетики и управляющие компании обещают поставить здания на проток – из-за отсутствия циркуляции придётся менять остывающую в трубах воду на новую.

За процессом будет следить оперативный штаб; кроме «Теплосети Санкт-Петербурга» в него вошли представители районной администрации и комитета по энергетике Смольного. Закончить ремонт обещают к шести вечера субботы.