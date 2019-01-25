В Смольном рассказали, сколько петербуржцы будут платить за "коммуналку" в 2019 году. Удивит графа "холодная вода"

Условный суммарный платеж за коммунальные услуги в первом полугодии в Петербурге составит 1867 рублей. С июля сумма вырастет еще на 80 рублей и достигнет 1947 рублей. Такие цифры содержатся в постановлении главы города от 23 января, опубликованном сегодня на сайте Смольного.

Согласно постановлению, с января рост тарифов составит 1,7%, с июля — еще 4,3%, как ранее и сообщала «Фонтанка». В обосновании этих предельных индексов содержатся конкретные цифры: в частности, указанный выше условный суммарный платеж для одного члена семьи из трех человек в квартире с наименее выгодным набором услуг.

Однако есть и подробная разбивка по тарифам. Кубометр горячей воды сейчас стоит 106,53 рубля, с июля подорожает на 3,3%, до 110,09 руб.; тариф на холодную сейчас составляет 30,6 рубля, он вырастет сразу на 7%, до 32,7 рубля.

За отопление сейчас платят по тарифу 1775,45 рубля за Гкал, с июля цена вырастет на 3,3%, до 1843,90 рубля. Стоимость электроснабжения вырастет примерно на 3%: в домах с газовыми плитами – с 4,61 рубля за кВт⋅ч до 4,75 рубля, с электрическими — с 3,46 до 3,56.

Газ подорожает на 1,4% – с 6279,83 рубля за 1000 кубометров до 6367,75 рубля.

Ранее стало известно, что средний счет, который был выставлен в январе петербуржцам за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в декабре, составил 4 тысячи 906 рублей. Рост за месяц составил 16%.